Рыба – это источник белка, витаминов, минералов и полезных жирных кислот. Она благоприятно влияет на состояние суставов, мозга и организма в целом, а также способствует замедлению процессов старения и снижению уровня холестерина.
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