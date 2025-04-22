Рязанская полиция изъяла контрафактные сигареты на улице Керамзавода

Нарушение обнаружили в торговой палатке на улице Керамзавода. Изъято 950 пачек сигарет, у которых не было В Железнодорожном районе Рязани полицейские выявили факт незаконной торговли табачной продукцией акцизных марок установленного образца.
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