«Первые из России». Севастопольские спортсмены получили благодарности от сенатора РФ от Крыма

16 апреля текущего года президент Федерации ММА Севастополя, исполнительный директор Севастопольского филиала Российского Союза Боевых Искусств (РСБИ) Сергей Сергеевич Кот по приглашению члена Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации посетил Совет Федерации.
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