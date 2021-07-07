Думайте сами, решайте сами… Транзитный газовый коридор Украины экономически невыгоден никому, кроме Киева

В ходе недавней пресс-конференции ФРГ и Польши глава немецкого внешнего дипломатического ведомства Хайко Маас заявил, что Германия будет стремиться сохранить транзит российского газа через Украину даже после запуска магистрали «Северный поток-2».
В ходе недавней пресс-конференции ФРГ и Польши глава немецкого внешнего дипломатического ведомства Хайко Маас заявил, что Германия будет стремиться сохранить транзит российского газа через Украину даже после запуска магистрали «Северный поток-2».
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