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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брэд Стивенс ожидает, что «Селтикс» выведут номер Джейлена Брауна из обращения

Президент «Селтикс» Брэд Стивенс допустил вывод из обращения номера Джейлена Брауна , описывая трудности работы на руководящей должности в клубе НБА .

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