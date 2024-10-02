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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Сообщается, что горячая точка процессора Intel Core Ultra 200 LGA-1851 находится “немног...

Сообщается, что горячая точка процессора Intel Core Ultra 200 LGA-1851 находится “немног...

Сообщается, что горячая точка процессора Intel Core Ultra 200 LGA-1851 находится “немного севернее”, чем у LGA-1700Будущие процессоры Intel Arrow Lake будут использовать новый сокет LGA 1851, и хотя размер сокета примерно такой же, как у LGA 1700, между ними есть некоторые небольшие, но важные различия.

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