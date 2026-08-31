Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Пресс с «кубиками»: почему в СССР он был у всех мужчин

Статистическое сравнение уровня здоровья советской молодежи и ее сверстников, живущих в наши дни, свидетельствует далеко не в пользу последних.

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