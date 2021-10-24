Мировое обозрение

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Волошин: США может выдвинуть ультиматум России после размещения ракет на Украине

Волошин: США может выдвинуть ультиматум России после размещения ракет на Украине

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин счел в Facebook плохим знаком для Киева слова президента России Владимира Путина о возможности появления американских ракет на территории Украины.

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