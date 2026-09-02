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Царьград

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Национальное фитнес-сообщество раскрыло цены на тренировки в России

Национальное фитнес-сообщество раскрыло цены на тренировки в России

Национальное фитнес-сообщество сообщило, что средняя стоимость персональной тренировки в России составляет 3,2 тысячи рублей, а в Москве — около 4,5 тысяч.

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