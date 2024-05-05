В День Светлой Пасхи

Дорогие друзья! Сегодня рано утром 5 мая 2024 г. включил первую программу Центрального Телевидения, чтобы посмотреть передачу «Играй, гармонь любимая!», а там Алексей Медведев, гармонист Золотой десятки России поёт песню Сергея Михайловича Ялина «Белый снег»: «Встану рано на рассвете, подмету снежок с крыльца.