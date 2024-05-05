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  • Геннадий Бережнов
    Читать подобное не стоит. Нельзя смешивать группу лиц, удерживающих власть в США, с народом. Что то очень на страну "...США: галоп вслепу...
  • Сергей Семенов
    Ну сказал зеля правду, что вы так на него. Кто из богов у нас с трезубцем? Так что всё верно, их бог дьявол и трезубе...Захарова объяснил...
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В День Светлой Пасхи

В День Светлой Пасхи

Дорогие друзья! Сегодня рано утром 5 мая 2024 г. включил первую программу Центрального Телевидения, чтобы посмотреть передачу «Играй, гармонь любимая!», а там Алексей Медведев, гармонист Золотой десятки России поёт песню Сергея Михайловича Ялина «Белый снег»:                     «Встану рано на рассвете, подмету снежок с крыльца.

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