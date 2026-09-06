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Онколог Фролова назвала 4 вида рака, которые можно не лечить

Онколог Фролова назвала 4 вида рака, которые можно не лечить

Нельзя сказать, что это безобидные виды рака. Однако в некоторых случаях выбирают тактику «наблюдать и ждать» вместо агрессивного лечения.

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