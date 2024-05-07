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Луис Чавес поделился радостью “Динамо” по поводу совместного лидерства в РПЛ

Луис Чавес поделился радостью “Динамо” по поводу совместного лидерства в РПЛ

Полузащитник московского “Динамо” Луис Чавес в эксклюзивном интервью изданию “Спорт-Экспресс” выразил удовлетворение текущим положением команды в Российской Премьер-Лиге (РПЛ), где “Динамо” соперничает за первенство с “Зенитом” и “Краснодаром”.

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