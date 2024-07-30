Новые снимки с "Марс Экспресс" показывают огромный шрам на поверхности Красной планеты

Орбитальный аппарат Mars Express, управляемый Европейским космическим агентством (ESA) на борту которого находится стереокамера высокого разрешения (HRSC), недавно отправил на Землю несколько снимков Aganippe Fossa, 373-мильного (600 км) “шрама” на поверхности планеты.
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