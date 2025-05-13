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Не только о футболе

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Анчелотти возглавит сборную Бразилии, Мирра в 1/4 финала, покер Боселли, «слава богу» в переговорах арбитров класико, «Спартак» обратился в ЭСК после дерби и другие новости

1. Бразилия объявила, что Анчелотти станет новым тренером сборной. Карло будет получать 10 млн евро в год, бонус за победу на ЧМ – 5 млн.

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Комментарии
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Лена Мисько
Сухой просто неквалифицированный арбитр. И у него за всю его долгую карьеру никогда не было понимания, что нельзя все пограничные моменты судить в одну сторону. Даже если ты сам так думаешь
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15 час.
Лена Мисько
Потому Станкович и завелся и стал исполнять жесты. Он просто не знает, что вот в России есть такой странненький арбитр. Это он ещё с чудачеством Казарцева не сталкивался
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КУАТ
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