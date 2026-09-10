Курганцам объяснили, нужно ли отправлять детей в школу при угрозе БПЛА

В департаменте образования и науки Курганской области объяснили, как действовать при объявлении беспилотной опасности или угрозы ее возникновения и нужно ли в такой ситуации отправлять детей в школы и детские сады.
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