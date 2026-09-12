"Он как нашкодил": Физиогномист расшифровала язык тел Зеленского и Уиткоффа на тайных переговорах в Киеве

Тайные переговоры в Киеве вскрыли то, о чём молчат официальные сводки: язык тел не врал. Пока камеры ловили улыбки и сувениры, физиогномист прочитала на лицах и жестах Зеленского, Уиткоффа и Кушнера сценарий жёсткого давления - от "диктовки сверху" до позы виноватого просителя.