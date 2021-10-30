Австралия не поддержит соглашения об отказе от добычи и использования угля

СИДНЕЙ, 30 октября. /ТАСС/. Австралия не присоединится к соглашениям о постепенном отказе от использования угля в ходе саммита Группы двадцати (G20) в Риме и конференции ООН по изменению климата COP26 в Глазго.
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