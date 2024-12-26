Актеру театра и кино, певцу и музыканту Михаилу Боярскому 26 декабря исполняется 75 лет. Миллионы соотечественников знают его как главного мушкетера страны, исполнителя шлягера «Зеленоглазое такси и первого болельщика футбольного клуба „Зенит.