Актеру театра и кино, певцу и музыканту Михаилу Боярскому 26 декабря исполняется 75 лет. Миллионы соотечественников знают его как главного мушкетера страны, исполнителя шлягера «Зеленоглазое такси и первого болельщика футбольного клуба „Зенит.
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