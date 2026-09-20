Отечественное кино снимается для красивых отчетов. Миллиарды улетают в никуда. Окупается не более пяти процентов фильмов

Российскому кинематографу нравится сам процесс, но не результат — сколько людей посмотрят картины Игорь Молчанов Фото: Артем Геодакян/ТАСС Федеральный бюджет России пока с трудом сводит концы с концами.
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Ну предположим миллиарды улетают не в никуда, а вполне определённые карманы. Надо хозяев этих карманов найти и повесить, ой извините оговорился-посадить.