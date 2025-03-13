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  • Галина Соколова
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Владимиру Путину доложили о завершающей стадии освобождения Курской области

Во время визита в командный пункт в Курской области российский лидер Владимир Путин, выступая в качестве верховного главнокомандующего, выслушал доклад от командования группировки войск "Север", сообщает корреспондент The Moscow Post.

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ГС
Галина Соколова
Недоверие у меня к Герасимову ,темный он человек !
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