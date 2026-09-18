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Мировое обозрение

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В Германии хотят снизить цены на топливо на 17 центов и ввести ценовой потолок

В Германии хотят снизить цены на топливо на 17 центов и ввести ценовой потолок

Правительство Германии готовит экстренный пакет мер, призванный обуздать топливные цены, которые бьют рекорды на фоне ближневосточной эскалации.

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