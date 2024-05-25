Нехватка чистой воды угрожает половине населения земного шара к 2100 году

Проблема нехватки чистой пресной воды в мире продолжает обостряться. По последним данным, 55% населения земли (около 3,8 миллиарда человек) уже сталкивается с нехваткой воды как минимум один месяц в году.
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