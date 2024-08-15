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Важность защиты Wi-Fi: как не стать соучастником киберпреступления

Важность защиты Wi-Fi: как не стать соучастником киберпреступления

Неправомерное подключение к частным сетям Wi-Fi становится все более распространенным явлением. Это происходит из-за того, что многие пользователи не устанавливают надлежащую защиту, сообщил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский в беседе с Газета.

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