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«Ньюкаслу» интересны Тео Эрнандес и Кьеза. «Астон Вилла» предложила 60 млн евро за вингера «Ювентуса»

Ранее стало известно, что английский клуб подпишет полузащитника «Милана» Сандро Тонали.  По информации Джанлуки Ди Марцио, в сферу интересов «сорок» попали еще два игрока Серии А – защитник «Милана» Тео Эрнандес и вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза.

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