«Ньюкаслу» интересны Тео Эрнандес и Кьеза. «Астон Вилла» предложила 60 млн евро за вингера «Ювентуса»

Ранее стало известно, что английский клуб подпишет полузащитника «Милана» Сандро Тонали. По информации Джанлуки Ди Марцио, в сферу интересов «сорок» попали еще два игрока Серии А – защитник «Милана» Тео Эрнандес и вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза.