Красивые поздравления и открытки в День дедушек и бабушек, 28 октября 2024 года Анна Федорова28 октября во многих странах мира празднуют День бабушек и дедушек — тёплое и душевное торжество, призванное напомнить всем о наших самых близких и любимых.
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