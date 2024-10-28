Красивые поздравления и открытки в День дедушек и бабушек, 28 октября 2024 года Анна Федорова28 октября во многих странах мира празднуют День бабушек и дедушек — тёплое и душевное торжество, призванное напомнить всем о наших самых близких и любимых.