Что посмотреть в Туле: не только пряники, но и пушки!

﻿Это не просто город, это жемчужина Золотого Кольца России, где история живет на каждом шагу в год старше Москвы, она сочетает в себе черты крупного промышленного, научного и культурного це внутри страны с очарованием небольшого провинциального города Есенин, Михаил Салтыков.