Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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CNN: стрельбу по студентам в университете в Лас-Вегасе устроил 67-летний профессор

CNN: стрельбу по студентам в университете в Лас-Вегасе устроил 67-летний профессор

Американской полиции удалось установить личность преступника, открывшего накануне огонь по студентам Невадского университета в Лас-Вегасе, убившего четверых молодых людей и ранившего, как минимум, четверых учащихся и двух полицейских.

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