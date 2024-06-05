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В администрации Первомайского района г. Бобруйска осуществлен мониторинг за кадровыми перемещениями работников, занимающих на...

В администрации Первомайского района г. Бобруйска осуществлен мониторинг за кадровыми перемещениями работников, занимающих на...

В Беларуси Указом от 03.01.2024 № 1 утверждена Концепция государственной кадровой политики - документ, определяющий ключевые принципы, содержание и направление деятельности госорганов по управлению трудовыми ресурсами, ориентированному на решение актуальных экономических, политических и социальных задач.

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