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Номенклатура и стоимость боеприпасов ВСУ на 01.06.2023

Номенклатура и стоимость боеприпасов ВСУ на 01.06.2023

Номенклатура и стоимость боеприпасов ВСУ на 01.06.2023Хакеры из группы "Берегини" утащили документы из Центрального управления обеспечения средствами поражения ВСУ с перечнем всей номенклатуры боеприпасов с указанием стоимости.

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