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Суд обязал Орловскую область выплатить перевозчику 5,9 млн за льготников

Суд обязал Орловскую область выплатить перевозчику 5,9 млн за льготников

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворил иск частного перевозчика Яны Москаленко к региональной власти за перевозку льготных категорий граждан.

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