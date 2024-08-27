Не только о фут...
ГлавнаяБлогНовости утра из м...Игра ТОТОНаш футболЕврофутболНе про футболЛамповый чат
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Не только о футболе

865 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лена Мисько
    Вообще креативно судят, с огоньком :)))Умер Свен-Йоран Э...
  • Лена Мисько
    где пенальти, а где нет? :)))Умер Свен-Йоран Э...
  • Лена Мисько
    В прошлом сезоне в матче с зенитом Игнатову дали жк за два подряд фола на 8-й минуте матча. И это все признали правил...Умер Свен-Йоран Э...

Умер Свен-Йоран Эрикссон, «Спартак» накажут за «Зенит» – позор российского футбола», убойный старт «Ювентуса», экс-жена Сафонова требует 238 млн, «Зенит» представит Гондоу в филармонии и другие новости

Умер Свен-Йоран Эрикссон, «Спартак» накажут за «Зенит» – позор российского футбола», убойный старт «Ювентуса», экс-жена Сафонова требует 238 млн, «Зенит» представит Гондоу в филармонии и другие новости

1. В возрасте 76 лет ушел из жизни Свен-Йоран Эрикссон – тренер, принесший «Лацио» титул и поработавший с золотым поколением Англии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лена Мисько
В прошлом сезоне в матче с зенитом Игнатову дали жк за два подряд фола на 8-й минуте матча. И это все признали правильной жк. Сегодня Сундуков 5 или 6 раз фолил на Маркиньосе. И жк получил только во 2-м тайме за грубый фол на Денисове.
Ответить
2 час.
Лена Мисько
где пенальти, а где нет? :)))
Ответить
1 час.
Лена Мисько
Вообще креативно судят, с огоньком :)))
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх