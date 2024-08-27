Умер Свен-Йоран Эрикссон, «Спартак» накажут за «Зенит» – позор российского футбола», убойный старт «Ювентуса», экс-жена Сафонова требует 238 млн, «Зенит» представит Гондоу в филармонии и другие новости

1. В возрасте 76 лет ушел из жизни Свен-Йоран Эрикссон – тренер, принесший «Лацио» титул и поработавший с золотым поколением Англии.
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