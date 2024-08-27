Умер Свен-Йоран Эрикссон, «Спартак» накажут за «Зенит» – позор российского футбола», убойный старт «Ювентуса», экс-жена Сафонова требует 238 млн, «Зенит» представит Гондоу в филармонии и другие новости

Лена Мисько

В прошлом сезоне в матче с зенитом Игнатову дали жк за два подряд фола на 8-й минуте матча. И это все признали правильной жк. Сегодня Сундуков 5 или 6 раз фолил на Маркиньосе. И жк получил только во 2-м тайме за грубый фол на Денисове.