Стали известны имена финалистов 18 конкурса «Дети рисуют страну»

Стали известны имена финалистов конкурса «Дети рисуют страну», который проводит наша телерадиокомпания совместно с Министерством образования и науки, ГАИ, ГБУ «Безопасность дорожного движения» и партией «Единая Россия».
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