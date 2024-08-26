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Все о футболе

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Акинфеев придет на премьеру фильма о Черенкове

В понедельник, 26 августа, на пресс-конференции, посвященной учреждению Информационным агентством ТАСС приза имени выдающегося футболиста Федора Черенкова колумнист «СЭ» Илья Казаков сообщил, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев собирается прийти на премьеру рассказал фильма «Федя.

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