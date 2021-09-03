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Сколько воды осталось в водохранилищах Крыма после турсезона

Сколько воды осталось в водохранилищах Крыма после турсезона

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Наталия Назарук. К началу сентября в крымских водохранилищах естественного стока остается почти 84 миллиона кубометров воды, при этом за прошедший месяц эти запасы уменьшились на 2,2 миллиона кубометров.

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