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Segezha рассматривает возможность своей докапитализации для обслуживания долга

Segezha рассматривает возможность своей докапитализации для обслуживания долга

Лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК «Система» — Segezha Group («Сегежа»)- может провести докапитализацию в 2024 году для снижения долговой нагрузки, сообщил президент холдинга Михаил Шамолин в интервью «Интерфаксу».

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