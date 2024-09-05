В Генпрокуратуре РФ хотят изменить систему проверок бизнеса

Профилактические визиты вместо плановых проверок надо распространить почти на все виды бизнеса. Об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов в ходе своего выступления на Восточном экономическом форуме.
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