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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Савичевич о Барези: «Он был феноменом, как ему могли не дать «Золотой мяч»? Это вина журналистов, вы за него не голосовали – награду получали только голландские футболисты «Милана»

Бывший полузащитник «Милана» Деян Савичевич заявил, что Франко Барези заслуживал получить « Золотой мяч ».

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