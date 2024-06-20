Запад вдруг заговорил о второй мирной конференции, где будет представлена Россия. Очередная ловушка?

Наркошибздику лишь бы из Киева уехать гулять по конференциям.

Наталия

Сначала нам надо освободить Харьков, Одессу, Николаев, Днепропетровск и т.д...., дойти до Киева, а там уже можно и поговорить, если им так хочется.