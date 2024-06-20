Запад вдруг заговорил о второй мирной конференции, где будет представлена Россия. Очередная ловушка?

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Комментарии
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М
Мария
Наркошибздику лишь бы из Киева уехать  гулять по конференциям.
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12 час.
Наталия
Сначала нам надо освободить Харьков, Одессу, Николаев, Днепропетровск и т.д...., дойти до Киева, а там уже  можно и поговорить, если им  так хочется.
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10 час.
ВП
Вячеслав Петров
А кто такой Зеленский  ( трепач и неудачник) В общем клоун ( не умеющий смешить)
Ответить
2 мин.

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