Певец Стас Михайлов опроверг слухи о своем разводе. Об этом сообщает РИА Новости. 19 октября на площадке Live Арена в Москве прошел юбилейный концерт продюсера и композитора Виктора Дробыша, в котором принял участие и Стас Михайлов.