Сотрудниками центра по противодействию экстремизму УМВД России по Хабаровскому краю совместно с УФСБ России по Хабаровскому краю установлено, что 35-летний местный житель, находясь в краевом центре, незаконно осуществил перевод денежных средств на мерчант-счет, принадлежащий интернет-сайту, используемому для ресурсного обеспечения деятельности некоммерческой организации.