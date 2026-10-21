Сотрудниками центра по противодействию экстремизму УМВД России по Хабаровскому краю совместно с УФСБ России по Хабаровскому краю установлено, что 35-летний местный житель, находясь в краевом центре, незаконно осуществил перевод денежных средств на мерчант-счет, принадлежащий интернет-сайту, используемому для ресурсного обеспечения деятельности некоммерческой организации.
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