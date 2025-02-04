Россиян предупредили об опасной детали на квитанциях ЖКУ

Россияне могут обезопасить себя от мошенников при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), сравнив квитанцию с платежным документом в личном кабинете управляющей компании, рассказал генеральный директор АНО «Умный многоквартирный дом» Никита Уткин.