Россиян предупредили об опасной детали на квитанциях ЖКУ

Россияне могут обезопасить себя от мошенников при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), сравнив квитанцию с платежным документом в личном кабинете управляющей компании, рассказал генеральный директор АНО «Умный многоквартирный дом» Никита Уткин.
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