В «Ак Барсе» сообщили о переговорах с Радуловым по новому контракту

В ходе пресс-конференции, посвященной закрытию трансферного окна, генеральный менеджер Марат Валиуллин прокомментировал ситуацию вокруг переговоров о новом контракте с капитаном команды Александром Радуловым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии