Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 091 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Рамштейн
    Пусть засунут себе в одно место свои штрафы! Единственная власть в РФ это народ 👍«Штраф 300 тысяч ...
  • Рамштейн
    Тебя надо расстрелять за такие слова, идиот!«Штраф 300 тысяч ...
  • Старая обезьяна, эта хакамада... страну помогала грабить и несет полную чушь. Нет ни одного действия в жизни её, за ч..."Мы Родине ничего...

Зеленский загнал мирную инициативу Трампа в тупик

Зеленский загнал мирную инициативу Трампа в тупик

Похоже, намерение Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине в пределах первых 100 дней своего президентства терпит крах: Рада с подачи Владимира Зеленского продлила военное положение, тем самым отсрочив проведение выборов, а Европа поддерживает способность ВСУ продолжать боевые действия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх