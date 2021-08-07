Антонов опроверг заявление Госдепа США о наблюдателях ОБСЕ в РФ

Посол РФ в США раскритиковал заявление американского Госдепартамента о том, что Россия не пускает наблюдателей ОБСЕ Заявления Госдепартамента США о том ОБСЕ не может послать на выборы депутатов Госдумы РФ своих наблюдателей вызывают недоумение.