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Антонов опроверг заявление Госдепа США о наблюдателях ОБСЕ в РФ

Антонов опроверг заявление Госдепа США о наблюдателях ОБСЕ в РФ

Посол РФ в США раскритиковал заявление американского Госдепартамента о том, что Россия не пускает наблюдателей ОБСЕ Заявления Госдепартамента США о том ОБСЕ не может послать на выборы депутатов Госдумы РФ своих наблюдателей вызывают недоумение.

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