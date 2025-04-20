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Первое фото: Новый бизнес-седан Toyota размером с Camry

Китайское отделение компании  Toyota опубликовало тизер новой модели bZ7 с четырьмя дверями. На данный момент информация ограничена: известно, что это электрический седан среднего размера, который дебютирует 23 апреля на автосалоне в Шанхае.

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