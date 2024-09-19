Трамвайную линию на Трифоновской улице восстановили на 45%

Восстановительные работы на трамвайной линии по улице Трифоновской завершены на 45%. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
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