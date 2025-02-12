Рязанский филиал МГИКа получил в управление старое здание на Театральной площади

Во вторник, 11 февраля, в региональном правительстве прошла встреча с и. о. ректора МГИК Дмитрия Сидорова, на котором обсуждали вопросы набора студентов, расширения перечня направлений подготовки и организации прохождения практики.
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