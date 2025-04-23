Социальные сети не так уж и опасны для психического здоровья подростков, говорится в исследовании

Мы знаем, что социальные сети могут быть вредны для подростков. Компания Meta в ходе собственного исследования установила, что Instagram ухудшает образ тела у каждой третьей девочки-подростка, а на Snapchat несколько раз подавали в суд за недостаточные меры по борьбе с кибербуллингом.