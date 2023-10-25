Артур Смольянинов* гастролирует по квартирникам

Известный иноагент Смольянинов* продолжает падать в глазах соотечественников. Не только его тур по США оказался провальным, где половина билетов осталась нераспроданной, но и теперь он устроил “чес” по квартирам своих друзей.
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