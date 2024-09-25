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Царьград

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Эти миллиарды бы – на фронт: При обыске у экс-замминистра Иванова нашли крупные суммы

Эти миллиарды бы – на фронт: При обыске у экс-замминистра Иванова нашли крупные суммы

Во время обысков на работе и дома у бывшего замминистра обороны Иванова нашли крупные суммы денег. "Эти миллиарды бы – на фронт", сетуют военные эксперты.

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